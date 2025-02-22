Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi

Cide'de ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Gülnur Yeşilgöz, kar ve soğuk havaya rağmen denize girdi. Yeşilgöz, karla kaplı sahilde eksi 2 derecede soğuğa aldırış etmeden bir süre denizde yüzdü. Yeşilgöz'ü buz gibi suda yüzerken arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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