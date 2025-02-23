Kastamonu'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kapanan ilçeye bağlı Dursun köyünde mahsur kalan bir hastaya ulaşmak için sabah saatlerine kadar mücadele etti. Yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen yolları açarak köye ulaşan ekipler, hastayı güvenli bir şekilde hastaneye sevk etti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı acil durumlar için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.