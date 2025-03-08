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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da çiftçilerle sarımsak ekimine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:35
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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da çiftçilerle sarımsak ekimine katıldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Taşköprü ilçesinde katıldığı sarımsak ekimi programına Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ve çok sayıda kişi katıldı.

        'ÜLKE EKONOMİSİNE 25 MİLYAR LİRA KATKISI VAR'

        Tarlada sarımsak ekimi yapan Bakan İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun tarım potansiyeline dikkat çekerek, sarımsak üretiminin bölge ekonomisi için önem taşıdığını belirtti. Tarımsal desteklemelerin devam edeceğini ve çiftçilere yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Ülkemizde 2024 yılı sonu itibarıyla 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu da yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleştirildi. Sarımsak üretiminin yüzde 22’si Taşköprü’de, Kastamonu’da gerçekleştirildi. Dolayısıyla Türkiye’de bu anlamda sarımsak üretiminde birinci olan ilimiz. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine de yaklaşık 25 milyar liralık bir katkısı söz konusu. Son derece önemli olan bu ürünün uluslararası arenada da rağbet görmesi açısından birtakım girişimler oldu ve coğrafi işaret aldı. Artık bütün dünyada, başta Avrupa’da bilinirliği artmış durumdadır. Ben, bu çok özel topraklarda yaklaşık kişi başına 1,1 kilogram sarımsak tüketildiğini de varsayarsak Türkiye’de önemli olan bu gıda ürününün hem Taşköprü için hem ülkemiz için hem de bu işi yapanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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