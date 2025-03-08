Bakan Yumaklı, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile çok sayıda partili, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İftar programında konuşan Bakan Yumaklı, "2022 ve 2023 yılları içerisinde tam 216 proje ve yatırım Kastamonu'da tamamlanmış durumda. Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden taşkın korumaya, dere ıslahlarından köy yollarına, köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve daha nicelerine kadar ilimizin ve ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını tespit ettik ve tamamladık. Hükümetimizin devam eden ve takibimizde olan halihazırda 157 projesi için harcanmış olan rakam şu ana kadar 16 milyar lirayı geçmiş durumda. İnşallah bunların da hepsini tek tek önümüzdeki dönemde tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kastamonu için çok önemli bir yeri olan ve şeker pancarı üreticilerimizi yakından etkileyecek ve ilgilendirecek olan bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılı başından itibaren Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim edilecek pancarlar için üreticilerimizin A kotası pancar alım fiyatının yüzde 5'i oranında pancar üretimine teşvik primi verilecek. Bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, iklim sebepleri nedeniyle bazı ürünlerde zaman zaman verim düşüklüğü olabildiğini dile getirerek, "Biz de Kastamonu etrafındaki verim düşüklüğü sebebiyle ve ekim alanlarının küçük olması ve gelirle alakalı sorunlar oluşturması sebebiyle bu verilecek teşvik priminin üreticilerimizin emeğini koruyacağına ve üretime teşvik edeceğine, yönlendireceğine inanıyorum. Tüm üreticilerimize tekrar hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yumaklı, programın sonunda kadınlara çiçek takdim etti.