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        100 yıllık un değirmeni yandı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 100 yıllık un değirmeni, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:50
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        100 yıllık un değirmeni yandı
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        KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde yaklaşık 100 yıllık un değirmeni, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Dağardı köyü Çiftlik Mahallesi’nde aktif olarak kullanılmayan ancak sahibi tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 100 yıllık un değirmeninin çevredeki otlar tutuştu. Alevler kısa sürede değirmene sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, tarihi un değirmeni ile yanında bulunan kulübe kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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