CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçim öncesinde Kastamonu'da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şerefi ve namusu için yaşayan, bu ülkenin milletine hizmet etmek için and içmiş olan ben Ekrem İmamoğlu. Namus ve şeref sözü veriyorum ki, ben bu savaşı kazanacağım" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla 23 Mart'ta yapılacak ön seçime girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında bugün Kastamonu'ya geldi. İmamoğlu, iftar programının ardından Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, vatandaşların 'Ceketini çıkart' sloganları üzerine ceketini çıkartarak, "Size söz iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek, bu kollar hep sıvalı kalacak. Hiç endişeniz olmasın" dedi.

Milletin CHP'li belediyelerin nasıl çalıştığını gördüğünü belirten İmamoğlu, "İcraatçılık neymiş gördü? Halkçılık neymiş milletimiz gördü, tanıdı, sevdi. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum. Bizler israfa, ranta, partizanlığa geçit vermeyen, bütün engellemelere rağmen rekor düzeyde icraat ve yatırım yapmayı başaran, kendisini belediyelerde kanıtlamış bir yönetim anlayışını güçlü bir şekilde iktidara taşımak için yola çıktık. Bu yolculuğun tek bir hedefi var: Bu israf ve istibdat düzenini yıkmak. Hep birlikte başaracağız. Milletin hakkını millete vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kayıtsız şartsız millete güvenmenin partisidir. Millete sırtını dönen değil, millete yüzünü dönen, milletini dinleyen, milletin hakkını koruyan partidir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata geçirdiği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi, bizim siyasetimizin temelidir" diye konuştu.

'GEÇMİŞTE YAPILAN YANLIŞLARDAN DA UZAK DURACAĞIZ'

23 Mart'ta partisinde yapılacak ön seçime değinen İmamoğlu, "Ön seçimde ortaya koyacağınız irade seçim kazanma yolundaki kararlılığımızın ifadesi olacak. Kararlıyız, iktidar olacağız. Biz ülkeyi tek başımıza yönetmenin hayalini kurmuyoruz. Bizim hayalimiz, bu bir daha asla tek adamlığın, tek partinin ülkenin kurumlarını ve kuruluşlarını partizanlığa esir etmişliğin, tek fikrin altına hakimiyeti altına girmemesi yolculuğudur. Biz çoğulcu, özgürlükçü, parlamenter, demokrasiye yürekten inanıyoruz. Bu inancı paylaştığımız bütün siyasi partilerle tüm toplum kesimleriyle tüm muhalif çevre ile sonuna kadar demokrasi adına bu ülkenin çağdaş geleceği adına birlikte yürümeye kararlıyız. Ama geçmişte yapılan bir kısım yanlışlardan da uzak duracağız" dedi.