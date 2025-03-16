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        Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalana Recep Topcu (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalana Recep Topcu (70), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Ekincik köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Recep Topcu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, tarlanın sınırındaki 2 metre yükseklikten düştü. Topcu, devrilen traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Recep Topcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Topcu'nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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