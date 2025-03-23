Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Taşköprü’ye bağlı Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi’nde Osman Özdemir'e ait ahşap evde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki İbrahim Çetin'in evine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

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