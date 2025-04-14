Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, jandarma yakaladı

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde kendilerini jandarma personeli gibi tanıtarak bir köylüyü dolandıran 3 şüpheli, Çorum'un Kargı ilçesinde yakalandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyüne gelen ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 kişi, köylülerden N.İ.’yi (75) ikna yoluyla dolandırdı. Şüpheliler N.İ.’nin 3 adet büyük altın ile bir miktar parasını alarak köyden gitti. Ardından Çaybaşı köyünde yaklaşık 20 kişiyi telefonla arayan şüpheliler, yine ikna dolayla dolandırıcılık yapmayı çalıştı. Şüphelilerin bu faaliyetinden haberdar olan köy muhtarı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri, Çorum’un Kargı ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları özellikle telefon ve kimlik bilgisi isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları ve bu tür durumlarda derhal güvenlik birimlerine haber vermeleri konusunda uyardı.