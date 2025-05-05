Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Traktör konvoylu düğün

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Elifnur Eroğlu (25) ile evlenen çiftçi Yusuf Koca (27), traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktör konvoylu düğün
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Elifnur Eroğlu (25) ile evlenen çiftçi Yusuf Koca (27), traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı. Düğün konvoyu da traktörlerden oluştu.

        Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde çiftçilik yapan Yusuf Koca, Elifnur Eroğlu ile dünya evine girdi. Damat Koca, traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı. Koca, tamamı traktörlerden oluşan konvoy eşliğinde traktörü ile Elifnur Eroğlu'nun evinin önüne gitti. Traktörün gelin arabası olduğunu gören gelin ile diğer misafirler şaşkınlık yaşadı. Gelin alma merasiminin ardından çift, traktörlerden oluşan konvoy eşliğinde ilçe merkezindeki düğün salonuna gitti. Gelin Elifnur Eroğlu da traktörün direksiyonuna geçip konvoya öncülük etti. Damat Koca, ilçede çiftçilik yaptıklarını belirterek, çiftçiler adına bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Çankırı Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi" konferansı ger...
        Kastamonu'da "Çankırı Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi" konferansı ger...
        Devrekani Kaymakamlığı "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini gerç...
        Devrekani Kaymakamlığı "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini gerç...
        Özel çocukların hazırladığı TÜBİTAK projesi okulda uygulanmaya başlandı
        Özel çocukların hazırladığı TÜBİTAK projesi okulda uygulanmaya başlandı
        Dünya şampiyonasına hazırlanan judocuların sağlığı onlara emanet
        Dünya şampiyonasına hazırlanan judocuların sağlığı onlara emanet
        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da "Sorgum Sudan Otu Melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyet...
        Kastamonu'da "Sorgum Sudan Otu Melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyet...