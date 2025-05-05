Traktör konvoylu düğün

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Elifnur Eroğlu (25) ile evlenen çiftçi Yusuf Koca (27), traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı. Düğün konvoyu da traktörlerden oluştu.

Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde çiftçilik yapan Yusuf Koca, Elifnur Eroğlu ile dünya evine girdi. Damat Koca, traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı. Koca, tamamı traktörlerden oluşan konvoy eşliğinde traktörü ile Elifnur Eroğlu'nun evinin önüne gitti. Traktörün gelin arabası olduğunu gören gelin ile diğer misafirler şaşkınlık yaşadı. Gelin alma merasiminin ardından çift, traktörlerden oluşan konvoy eşliğinde ilçe merkezindeki düğün salonuna gitti. Gelin Elifnur Eroğlu da traktörün direksiyonuna geçip konvoya öncülük etti. Damat Koca, ilçede çiftçilik yaptıklarını belirterek, çiftçiler adına bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.