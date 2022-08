Kastamonu'da "Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor" projesinin açılışı yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da muhtarların sanatsal ve kültürel yönden gelişmelerine destek sağlanması amacıyla yapılan "Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor" projesinin açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında muhtarlardan halk oyunları ve tiyatro ekibi kurulacak, drama ile çeşitli alanlarda aktivite ve kurslar düzenlenecek, Muhtarlar Müzesi için obje toplanacak.

Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, 1054 köyü olan Kastamonu'nun yerel yönetimin en canlı merkezlerden biri olduğunu anlattı.



Çakır, şunları söyledi:

"Bu kadar muhtarın olduğu bir yerde her köyümüzün ortalama 3-4 mahallesinin olduğunu varsayarsak 4 bin yerleşim yeri var. Muhtarlık müessesi konusunda ilkleri yaşamış bir memleketiz. Türkiye'de ilk muhtarlık seçimin yapıldığı 1832 yılında muhtarlık seçimini gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla bu konuda en köklü illerin başında geliyor. Arkadaşlarımız çok güzel proje yaptılar. Tiyatro gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra devletimizin uyguladığı her türlü politikanın kadına şiddetten tutun da çevre bilinci ve en büyük sıkıntılarımızdan orman yangınlarıyla etkin mücadeleye kadar her konuda arkadaşlarımızın donanımlarını arttıracak, vatandaşlarımızın sorularını cevaplayacak, onları hazırlayacak, yetiştirecek donanıma sahip olacak etkinlikler var. İnşallah çok güzel yansımalarını hem Kastamonu'da göreceğiz hem de civar bölgelere de bunu göstereceğiz. Etkinlikler belki de Türkiye'de ilk olacak. Onu da hep beraber güçlü bir şekilde göreceğiz."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran ise Kastamonu'nun muhtarlık tarihi açısından özel bir şehir olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızın üzerinde mevcut olan görevlerinin daha koordineli daha organize bir şekilde diğer kurum ve kuruluşlarla da entegre olarak onlardan da öğrenecekleri yeni bilgilerle hayata geçirecekler. Bundan dolayı katkı sunacak tüm kurumlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını canı gönülden temenni ediyorum." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da muhtarların demokrasinin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade ederek projeye her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, 125 üyelerinin bulunduğunu aktardı.

Projeyi gerçekleştirmekten mutlu olduklarını anlatan Yapıcıoğlu, "Kastamonu yöresel oyunu Sepetçioğlu'nu muhtarlarımızla oynayacağız. Tiyatro oynayacağız, kısa film çekeceğiz. Kastamonu'nun dünü, bugünü, muhtarlığı, muhtar kimdir, nedir, muhtar neler yapabilir, neler yapamaz bunları muhtarlarımızla işleyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.