1915 Kastamonulunun Çanakkale'ye gideceği projede ilk kafile yola çıktı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince "1915 Kastamonulu vatan kalbinin attığı topraklara gidiyor" sloganıyla başlatılan projede 100 kişilik ilk kafile Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kastamonu Belediyesi önünden hareket eden kafileyi Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu uğurlarken, kafilenin en küçük üyesine temsili olarak hazırlanan Kastamonu toprağını takdim etti.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunun yaşadığını, kentin Çanakkale'de en fazla şehit veren illerden biri olduğunu anlattı.



Çanakkale dendiğinde akla ilk gelen şehirlerin başında Kastamonu'nun olduğunu dile getiren Vidinlioğlu, şunları kaydetti:



"Ecdadın mukaddes hatırasını Şerife Bacı'nın torunları da görsün istedik. Bu doğrultuda Şerife Bacı'nın 1915 torununa yönelik gezimizi düzenledik. Kastamonu, tarihinin her safhasında milletinin, ülkesinin ve devletinin hep yanında olmuştur. Büyük bedeller ödemiştir. Bu mukaddes topraklarda yetişen nice isimli isimsiz kahramanlara bizlerin birlik ve beraberliğimizi daim kılma ve hatıralarını yaşatma borcumuz vardır. İnşallah kazasız belasız şekilde ilk kafilemiz Çanakkale'ye gidip gelecektir."

Türk milletinin, Çanakkale'de kurtuluşun fitilini ateşlediğini belirten Vidinlioğlu, "Değerleri uğruna serden geçen bu aziz millet daima muzaffer kalacaktır. Bu düşüncelerle kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık nedenimiz olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli ve manevi değerleri uğruna serden vazgeçmiş bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.



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