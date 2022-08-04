Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çayüstü köyünde, Murat Gökdağ'ın bahçesindeki kestiği kiraz ağacı, üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gökdağ'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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