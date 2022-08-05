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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

AA

Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

KASTAMONU (AA) - Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan çalışmalara erkeklerde 14, kızlarda ise 12 sporcu katıldı.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11-22 Ağustos'ta Erzurum'da Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlatarak, "Kastamonu'da yaklaşık 16 gün kamp yaptık. Kampımız Erzurum'da devam edecek. Daha sonra Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası yapılacak. Oraya hazırlandık. Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik." dedi.

Kastamonu'daki kamp merkezinden övgüyle bahseden Oral, şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

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