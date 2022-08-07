Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

AA

Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bir yılda 122 kitap okuyarak ödül alan 73 yaşındaki Yusuf Tatlı, yaşadığı tek göz odada yalnızlığını kitaplarla gideriyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Yusuf Tatlı, 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Bir süre Antalya ve Muğla'da yaşadıktan sonra memleketi Kastamonu'da tek gözlü bir eve yerleşen ve yalnızlığını gidermek için kitaplarla arkadaş olan Tatlı, Kastamonu İl Halk Kütüphanesinden bir yılda ödünç aldığı 122 kitapla ödüle layık görüldü.

Kendine has tarzı ve elinden düşürmediği kitaplarıyla dikkati çeken Tatlı, AA muhabirine, 20 yıldan beri yalnız yaşadığını anlattı.

Kitapların insanın ufkunu açtığını dile getiren Tatlı, "Okumayı çok sevdiğim için bu yalnızlıkta kitaplar arkadaşım oldu. Devletlerin, milletlerin yaşantılarını öğreniyorsun. Genellikle tarihi kitapları okuyorum. İnsan kitap okuyorsa kendini daha rahat hissediyor. Bana 'kitap kurdu' diyorlar. Kitap gördüğümde okumadan bırakmıyorum. Ben saymadım ama saymışlar. Yaklaşık 125 kitap okumuşum. Ödül olarak güzel kitaplar verdiler." dedi.

Tatlı, oturduğu evin çok küçük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her gün temizliğimi yapıyorum, daha sonra kitap okumaya başlıyorum. Geçmişte yaşadığım hayatı bu kitaplar unutturuyor. Geride bıraktıklarımı düşünsem kafayı oynatırım. Herkese kitap okumalarını öneriyorum. Her türlü kitabı okusunlar, kitabın kötüsü olmaz. Kitap insana kültür verir. Gençliğimde çok yerler gezdim. Avrupa'nın her yerine gittim sayılır. Türkiye'de birçok yer gezdim. Şu anda kitaplara giriyorum, kitaplarla dünyayı geziyorum. Dünyanın her tarafını görüyorum."

Haftada 3-4 kitap okuduğunu kaydeden Yusuf Tatlı, "Yorulduğum zaman bırakıyorum. Kitap okumak her şeyi değiştiriyor. Kitap her derde devadır. Ekmeğe, suya nasıl ihtiyaç varsa kitaba da ihtiyaç var. Kitap insanın kederini unutturur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk ...
Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar ...
Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki Miraç yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki Miraç ...
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
YEREL HABERLER Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı ...
Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı
YEREL HABERLER Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.