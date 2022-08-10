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Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

AA

Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Bozkurt'un ortasından geçen Ezine Çayı'nın, geçen yıl şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin izlerinin silinmesi için çalışmalar ilk günlerden itibaren başlatıldı.

Çalışmalar yoğun şekilde devam ederken 27 Haziran'da 2022'de yağışların ardından Ezine Çayı yeniden yükseldi. Ancak çay yatağında alınan önlemler nedeniyle büyük taşkınlar yaşanmadı.

Şantiye alanına dönen ilçede çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

AA muhabiri, ilçede 11 Ağustos 2021'de sel sırasında yaşananları ve bugünkü durumu görüntüledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Selin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Şu an sanayi sitesinde 52 dükkanımız bitti. Geçici kabulleri yapıldı. İnşallah yakın bir zamanda hak sahiplerine teslimleri gerçekleştirilecek. 2 de tekstil fabrikamız vardı. Tekstil fabrikaları için özel proje uygulandı. Abana ilçemizde de 40 dükkanımız bitti. Geçici kabulleri yapıldı. Bunun yanı sıra dere yatağımız 11 Ağustos öncesinde 32 metre genişliğe sahipti. Benzer afet yaşanmaması noktasında 72 metre genişliğe ulaştı. Bu alanda koruma duvarları da şehir geçişinde komple planlandı. Ezine Çayı üzerine 4 köprü planlandı, bunlardan 2'si bitti. Yaya köprümüzde temel aşamasında, inşallah onu da bir ay içinde yapmayı planlıyoruz. Diğer köprüleri de en geç ekim ayı itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz."

İlçede 27 Haziran'da tekrar sel yaşandığını hatırlatan Çakır, "27 Haziran'daki ikinci selde bizi en çok sıkıntıya sokan konu dere yatağındaki malzemeler olmuştu. Buranın temizlenmesi plan dahilinde sürüyordu ama sahanın genişliği ve farklı sebeplerden dolayı biraz ağır işlemişti." dedi.

Ezine Çayı yatağındaki çalışmaların yoğunlaştığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Hem İçişleri Bakanımız hem Tarım ve Orman Bakanımız hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız zaten afet boyunca bölgedelerdi. Bir an önce dere temizlik çalışmalarına tüm kurum ve kuruluşların destek olması noktasında irade oluştu. Sayın Bakanımız AFAD üzerinden 14 milyon lira gönderdi. Devlet Su İşlerinin işini hafifletmek açısından dereyi böldük. Deredeki tüm malzemeyi 10 gün içinde çıkarmış olacağız. İnşallah çok ekstrem bir yağış olmadığı sürece bir daha Bozkurt'ta böyle bir afet beklemiyoruz. Dengesiz yağışların gerçekleştiği günümüzde hiçbir şeyi önceden tam tahmin edemiyoruz ama olabilecek tüm tedbirleri aldığımızı ifade eder hale geleceğiz. En son yapılan toplantıda aralık ayına kadar bölgedeki tüm çalışmaların tamamlanması öngörüldü."

- "Afetin izlerini büyük oranda sildik"

İlçede 5 ayrı noktada 649 konutun ihalesinin gerçekleştiğini ve yapımlarının hızla devam ettiğini de bildiren Çakır, "Bir kısmı şu an örnek daire aşamasına geldi. Bir kısım değişik aşamalarda. 649 konutumuzu kasım, aralık ayı gibi yıl bitmeden teslim etmeyi düşünüyoruz. İlk temeli atılan 15 dükkanımız bitti. Vatandaşlarımıza yavaş yavaş teslim ediliyor. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binamızı da kasım ayı teslim edeceğiz. Bütün ekipler sahada güçlü şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Yıl içinde işlerimizin tamamına yakınını teslim etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Sel felaketinin ardından ilçede adeta seferberlik başlatıldığını söyleyen Çakır, şunları kaydetti:

"O günden bugüne yaptığımız ve devam eden çalışmalarımızla afetin izlerini büyük oranda sildik. Böyle bir afetin bir daha yaşanmaması, can kayıplarına sebep olmaması noktasında 11 Ağustos gününün gecesinden itibaren devletimiz, Valiliğimiz, bakanlıklarımız, tüm kurumlarımız orada yoğun bir çalışma içine girdi. Bir kez daha tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz."

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