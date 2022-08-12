Babasına ait av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da babasına ait av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyünde yaşayan Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek için aldı. Tüfeğin ateş alması nedeniyle yaralanan Yıldırım, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.