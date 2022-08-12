Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 zanlının üzerinde, otolarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.





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