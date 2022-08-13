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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da "2. Uluslararası İpek Yolu Fuarı" açıldı

AA

Tosya'da "2. Uluslararası İpek Yolu Fuarı" açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "2. Uluslararası İpek Yolu Fuarı" açıldı.

Tosya Belediyesi organizesinde, Uluslararası D-100 kara yolu kenarında Yeni Metal Sanayi mevkisinde 2. Uluslararası İpek Yolu Fuarı için açılış töreni düzenlendi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan törende yaptığı konuşmada, fuarın Tosya'nın ticari potansiyelini daha da artıracağını kaydederek, "Umarım fuarımız daha da gelenekselleşir. Daha bir anlam kazanır. Tosya'mız bu noktada ticari faaliyetlerini artırır." dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı gerçekleşti.

Açılışa, Tosya Kaymakam Vekili Mesut Coşkun, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar ve MHP MYK üyesi Yüksel Aydın katıldı.

Tosya'da üretilen ürünlerin yer aldığı fuar 19 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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