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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da çocuklar yaptıkları aşureyi komşularıyla paylaştı

AA

Kastamonu'da çocuklar yaptıkları aşureyi komşularıyla paylaştı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çocuklar yaptıkları aşureyi komşularına ikram etti.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlerinin yardımıyla aşure yaptı. Aşure yapımı sırasında bakımevindeki çocuklara aşure geleneği hakkında da bilgiler verildi.

Pişen aşureyi tabaklara koyan çocuklar daha sonra bakımevi çevresindeki evleri ziyaret ederek komşularına aşure dağıttı. Çocuklardan aşure alan vatandaşlar teşekkür etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, çocukların geleneklerini öğrenerek büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vidinlioğlu, "Bu tür etkinlikleri yaparak onların örf ve adetlerimizi öğrenerek büyümesini istiyoruz. Hem aşure yaptılar hem de komşularıyla bunu paylaştılar. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

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