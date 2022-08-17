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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

AA

Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Sınırları içinde yapılan kazıların 2 bin yıl önce festivallerin yapıldığını gösterdiği Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 34'üncüsü gerçekleştirilecek.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sınırlarındaki Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarında bulunan bir kitabede, bölgede 2 bin yıl önce de sanatçı, dansçı ve sporcuların katılımıyla festivallerin yapıldığı tespit edildi.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nin bulunduğu topraklar bugün de festivallere ev sahipliği yapıyor.

Taşköprü ilçesinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 34. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden yapılacak.

- "Pompeipolis'te 2 bin yıl önce de 'Panagiris' adı altında panayır yapılıyormuş"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü'nün köklü bir festival geçmişi olduğunu söyledi.

İlçede yıllardır sarımsak festivalinin düzenlendiğini anlatan Çatal, "Pompeipolis'te 2 bin yıl önce de 'Panagiris' adı altında panayır yapılıyormuş. Pompeipolis'ten çıkan bir taş üzerine yazılan yazıdan bunu anlıyoruz. Roma döneminde de çevre illerden Paflagonya'daki panayıra gelenler oluyormuş. Bizim bu sene 34'üncüsünü kutlayacağımız festivalin aslında 2 bin 34'üncüsü olduğunu biliyoruz." dedi.

Çatal, festivale yoğun katılım beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sene de Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Bizden sonrakiler de inşallah bu festivali düzenli olarak devam ettirecektir. En son yaptığımız festival 2019'daydı. Pandemiden dolayı iki senedir festival yapamıyorduk. Festivalde at yarışlarımız, sanatçılarımızın konserleri, halk oyunları gösterisi, sünnet düğünü, tarım fuarı ve panayırımız olacak."

- "Roma döneminden itibaren bu topraklarda festival geleneği sürüyor"

Taşköprü Belediyesinde görevli arkeolog Barış Sağıroğlu, taş üzerine kazınmış kitabenin 2 bin yıl önce Roma döneminde gerçekleştirilen festival hakkında bilgi verdiğini yineledi.

Kitabenin, Pompeipolis Antik Kenti içindeki tanıtım merkezinde teşhir edildiğini aktaran Sağıroğlu, "O dönem değişik bölgelerden müzisyenler, sanatçılar, dansçılar ve sporcular toplanıp panayır havasında şenlik düzenleniyormuş. Kitabe üzerindeki açıklamadan da anlaşılacağı üzere o dönem festivalde yemek ve içeceğe harcanan paralar, nelerin yenilip içildiği anlatılıyor. Bir menü gibi nelerin yendiği yazılıyor." diye konuştu.

Festivalin günümüzde de devam ediyor olmasının anlamlı olduğunu ifade eden Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde, Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin resmi anlamda 33'üncüsü düzenlendi. İki senedir düzenlenmiyordu ama bu sene de düzenlenecek. Bu kitabeden sonra 2 bin 33 yıldır festival yapılıyor diyebiliriz. Roma döneminden itibaren bu topraklarda festival geleneği sürüyor. Günümüzde de 2 bin yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin farklı illerinden katılanlar oluyor önde gelen ses sanatçıları ve uluslararası ekipler katılıyor. Eğlenceler düzenleniyor. O dönemdeki festivalle bir yakınlık gösteriyor."

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