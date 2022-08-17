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Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyor

AA

Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyor

KASTAMONU (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Kastamonu çalıştayı gerçekleştirildi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un 2024-2028 döneminde gelişme eksenlerine yön verecek olan TR82 Bölgesi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında KUZKA tarafından düzenlenen il çalıştayları Çankırı ve Sinop'un ardından Kastamonu çalıştayı ile sona erdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayı önemsediğini ifade ederek, buradan çıkacak verilerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çalıştay kapsamında farklı konuların ele alındığı 7 ayrı tematik masada bir araya gelen kamu kurumları görevlileri ile sivil toplum ve sektör temsilcileri, sorunların yanı sıra çözüm önerilerini konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Bölgesi'ndeki mevcut sorunların ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılabileceği bölge planı hazırlık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Genç, "Yedi tematik masada kurum ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, özel sektörden katılan temsilcilerimiz ilgili konu başlıkları çerçevesinde çözüm önerilerini, program ve proje önerilerini sunuyorlar. Yerelde bölge planlarının uygulaması hazırlık çalışmaları kalkınma ajansları tarafından yürütülüyor, Bakanlığımız da bu çalışmaları koordine ediyor. Üç ilimizde de bölge planıyla alakalı yaptığımız çalıştaylarımızı, bugün Kastamonu'da gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Çalıştayda ortaya çıkan bilgileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceklerini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Bölge planları, bölgede bulunan illerin mevcut potansiyelleri ve sorunlarının çözümüne yönelik bir yol haritasını içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları net bir şekilde belirlenmiş ve bunlar bölge gerçeklikleriyle ve bilimsel verilerle kanıta dayalı politikalar üreterek hazırlanıyorlar. Biz de hazırladığımız bölge planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 yıllık dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu bölge planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda da gerek kalkınma ajansı olarak bizler gerek de diğer kurum ve kuruluşlar çalışmalarını buna uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyor olacak. Bu anlamda bölge planları önümüzdeki 5 yıla ışık tutacak çalışma olduğunu düşündüğümüzde oldukça önemli bir çalışma."

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