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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da konuştu:

KASTAMONU (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Altılı masanın ömrü bitti, altılı masa dağılacak. Aday belirleme sürecinin ertelenmesi, altılı masanın ömrünü uzatmaya, kamuoyunu oyalamaya yönelik." dedi.

Karakaya, partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasetin daha makro düzeyde ittifaklar şeklinde devam ettiğini söyledi.

Bunun ayrışma gibi gösterildiğini ama birçok siyasi hareketin kendi içinde uzlaşması anlamına geldiğini belirten Karakaya, "Dolayısıyla altılı masaya baktığınızda, kendini sağ veya sol olarak ifade edenlerin veya farklı alanlara konumlandıranların gerektiğinde bir araya gelebildiğini gösteriyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi katı, halkı bölen, siyasi partileri kamplaştıran bir yapıya sahip değil." diye konuştu.

Altılı masada bulunanların bir tek ortak noktası bulunduğunu anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

"Altılı masayı bir araya getiren tek hedef, 'Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde kazanmasın.' Hiçbirinin şu anda sorun olarak tanımladıkları, tarif ettikleri konularla ilgili ortak çözüm önerisi yok. İttifaktan bahsediyorlar. İttifak, belli konu ve alanlarda görüş birliği anlamına gelir. Hangi konuda sağlam, tartışmasız, birbirinin söylediğini hepsinin kabul edebileceği, uzlaşmayla, konsensüsle kabul edebileceği bir konu var. Tek bir şey var; Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Siz biliyor musunuz altılı masada bulunanların ekonomiyle ilgili hemfikir olduğu üç madde? Haydi aday belirlediniz. Ekonomi konusundaki ittifak nedir, güvenlik konusundaki yaklaşım nedir? Belli değil. Dışarıdan desteğini almaya çalıştıkları HDP ile nasıl bir ittifak oluşturacaklar? Terörle mücadele konusunda CHP, 'Açılım yapacağım' diyor, şu andaki durumu kabul etmiyor. Suriye tezkeresine 'Hayır' diyor. Güvenlik konusunda altılı masanın konsensüs sağlanmış bir kararı var mı? İYİ Parti'nin dün açıkladığı ekonomi programı fiyasko. İlk kez bir siyasi parti, vergi incelemesini siyasi baskı unsuru olarak kullanacağını deklare ediyor."

Karakaya, altılı masanın aday belirlememesinin altında başka şeylerin yattığını öne sürerek, "Bugün aday belirlememenin asıl gerekçesi, özellikle Türkiye'nin sorunlarının çözümüne yönelik konularda herhangi bir hazırlıkları olmaması ya da ittifak oluşturamayacakları için. Adayları Kastamonu'ya geldiğinde siz de 'Güvenlik konusunda düşünceniz nedir, PKK ile mücadeleniz nasıl olacak?' diye soracaksınız. 'Devam edecek' diyebilecek mi? Aday belirlememelerinin altında yatan şey, ülkenin sorunlarına çözüm konusunda ne bir önerilerinin ne de politikalarının olması." diye konuştu.

Altılı masanın süresinin dolduğunu iddia eden Karakaya, "Altılı masanın ömrü bitti, altılı masa dağılacak. Aday belirleme sürecinin ertelenmesi, altılı masanın ömrünü uzatmaya, kamuoyunu oyalamaya yönelik. Hiçbir konuda çözüm getiren, çözüm üreten yaklaşımları olmadı. Cumhur İttifakı'nın alternatifi olarak kendini ortaya koyan ittifak, bugüne kadar hiçbir şekilde çözüm önerisiyle ortaya çıkmadı. Yaptıkları alternatif, öneri yok, sadece yapılanı eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyarette MHP Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Yüksel Aydın, MHP İl Başkanı Emin Çınar ile partililer bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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