Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

AA

Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğince gönüllülere, doğada kaybolma ile kaza ve afetlerde mahsur kalanların kurtarılması eğitimi verilmesi amacıyla "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" uygulamaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, AFAD İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen 117 bin 255 lira bütçeli proje kapsamında gönüllü 15 kişiye arama kurtarma eğitimi verilecek. Bir yıl sürecek proje çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında kullanmak amacıyla ekipman da alınacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Valilik makamında projenin imzalanması amacıyla düzenlenen törende, yürüttükleri bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında STK'lerin yoğun proje önerisiyle karşılaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu sene destek verdikleri beşinci projenin Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğinin hazırladığı "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" olduğunu belirten Çakır, "İHH, doğal afet ve toplumsal sıkıntılarda sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir köşesinde mağdurlara yardıma ön sıralarda koşmuş derneklerden biri. Kastamonu'da hem geçen yıl 11 Ağustos hem de bu sene 27 Haziran sürecinde sağ olsunlar, onlar da hemen yardıma geldi. Ellerindeki imkanlar ölçüsünde hem arama kurtarma hem insani, diğer yardım faaliyetleri kapsamında bizlere güç verdiler." dedi.

Projenin içerik olarak destek önceliği taşıdığını vurgulayan Çakır şunları kaydetti:

"Bu sadece Kastamonu'nun değil, ülkemizin, dünyanın sorunu. Artık yılın belirli dönemlerine sıkışmış değil, 12 ay yangın, sel olabiliyor. Normal şartlarda yağış zamanı ilkbaharda başlar bilinirken şimdi ağustos ayında sel afeti bekler hale geldik. Dolayısıyla afetin ne zaman, nerede, nasıl olacağı belirsiz olduğu için bizlerin de devlet, millet, sivil toplum kuruluşları olarak her an hazır şekilde beklememiz gerekiyor. Bu konuda daha çok insanımıza, daha çok gönüllüye ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını da daha fazla desteklememiz gerekiyor."

Projeyi çok önemsediğini dile getiren Çakır, "Coğrafyamız geniş. Bu tür etkinlikler hem tanıtım hem de araç gereç bakımından müthiş destek sunacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından proje, Vali Çakır ile Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz tarafından imzalandı.

Programa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ve İHH Kastamonu Derneği Arama Kurtarma Şube Başkanı Serdar Topaç da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da ...
Ilgaz Dağı ağustosta ilkbaharı yaşıyor
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı ağustosta ilkbaharı yaşıyor
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı (2)- ...
GÜNCELLEME - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 ...
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 ...
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
YEREL HABERLER 34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak ...
İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor
YEREL HABERLER İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye ...
Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyor
YEREL HABERLER Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol ...
Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.