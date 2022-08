İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yapacakları çalışmaları anlattı:

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi can verdi

KASTAMONU (AA) - İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yapacakları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivaline katılan Özdemir, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Özdemir, daha sonra AA muhabirine, memleketi Kastamonu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün Projesi" kapsamında Küçükçekmeceli vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Özdemir, "Belediye başkanları olarak AK Parti'li olmayan belediyelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar dört ziyaret gerçekleştirdik. Başlangıcı Küçükçekmece idi. AK Parti'li belediyelerin vatandaşla iç içe olduğu, vatandaşın derdiyle dertlendiği ve her daim sahada vatandaşıyla bir arada olduğu görüldü. CHP'li belediyelerde ise durumun tam tersi olduğu, belediyecilik açısından halktan kopuk görüntü çizdiğini resmetmiş olduk." dedi.

Bağcılar'a önemli yatırımlar yapacaklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kültür sanat ve spor alanında önemli çalışmalarımız olacak. İlçemizin 22 mahallesi var, her mahalleye sirayet edecek şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Yaz döneminde her mahallemizde etkinlikler düzenledik. Yerelliği, komşuluğu, çocuklarımızın bir arada oluşunu önemsiyoruz. Çocuklarımızın kültürel, sanatsal anlamda gelişimini önemsiyoruz. Her mahallemizde spor alanlarını artırmayı önemsiyoruz. Bizim çocukluğumuzda ilçemizde daha çok boş alanlar vardı. Bugün oyun alanları yeterli değil. Spor alanları, oyun alanları yapıyoruz."

Bakanlıklarla da ortak çalışmaları olacağını belirten Özdemir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız geldi. 8 büyük müjde verdi. İki büyük millet bahçemizi ilçemize kazandıracağız. Sosyal alanlar, yürüyüş yolları, yaşlılarımızın bir arada olacağı alanlar olacak. 22 mahallemizde 22 mahalle bahçemizi ilçemize kazandıracağız. Bunu bakanlığımızla yapacağız. İlçemizdeki trafik sorununu çözmek amacıyla mastır programı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, geçen yıl Kastamonu'nun büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlatarak, "Sel felaketinin doğru şekilde duyurulması ve yapılan yardımlara vesile olmasında Anadolu Ajansımız, yaptığı haberlerle büyük katkı sağladı. Bu konuda verdiği desteklerden dolayı Genel Müdüründen görev yapanlara kadar Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.





