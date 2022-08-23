Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlanıyor

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Vali Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Bu sırada bir vatandaş da alana çıkarak, halk oyunu oynayan gençlere eşlik etti. Törene katılan bazı vatandaşların farklı modellerde şapkalar taktığı gözlendi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi de açıldı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere, 97 yıl önce bugün Atatürk'ün Kastamonu'da olduğunu söyledi.

Atatürk'ün 23 Ağustos 1925'te en uzun Anadolu ziyaretlerinden birini Kastamonu'ya gerçekleştirdiğini anlatan Çakır, "İlimizde 8 gün kaldı. O zamanki ilçelerimizin tamamına yakınını gezdi. Atatürk, şapka inkılabını da ilimizde gerçekleştirmişti. O yüzden bu ziyaretler son derece önemli." dedi.

Kastamonu insanının her zaman devletinin, milletinin yanında olduğu vurgulayan Çakır, "İstiklal Savaşı'nda çok büyük kahramanlıklara imza atmışlardır. Dolasıyla İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basmış. Bugün de sevgisi artarak devam ediyor. Bizler de tüm kamu görevlileri ve Kastamonu olarak onun ve aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da aynı coşkuyla ilelebet bu etkinlikler, bu törenlerle devam edecek." diye konuştu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, MHP İl Başkanı Emin Çınar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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