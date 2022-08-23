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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kastamonu'da konuştu:

AA

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kastamonu'da konuştu:

KASTAMONU (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ denilince akla barış, kardeşlik, huzur, birlikte çalışmak ve birlikte başarmak anlayışı geliyor." dedi.

Arslan, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da çalışanların Batı Karadeniz şubelerinde temsil edildiğini söyledi.

Taşeron sistemiyle ilgili yapılanların büyük başarı olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde sosyal çalışma hayatı ve sosyal model olarak en büyük reform, bu kadro alma reformudur. Bugün burada bu kongreyi yapabiliyorsak, taşeron sistemini ortadan kaldırdığımız için. Çünkü işçiler sendikaya üye olamıyorlardı, toplu sözleşmeleri yoktu. Bugün kamudaki arkadaşlarımızla büyük başarı öyküsünü gerçekleştiriyoruz. Havalimanlarından İller Bankasına, diğer KİT'lerdeki 70-80 bin arkadaşımızın da kadrolarının verilmesi konusunda büyük mücadele yapıyoruz. Bir kanun gerçekleştirdik ama kanundaki düzenlemelerin eksikliklerinden dolayı hiçbir KİT yöneticisi, taşeron işçilere kadro vermeye yanaşmıyor. Yeni bir kanuna ihtiyacımız var."

HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu dile getiren Arslan, "Bu şehrin tarihi, kültürü, değerleri, mücadelesi, inançları HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasının burada olmasını gerektiriyor ve bunu inşallah başaracağız. Zorluklarımız elbette var. Tabii ki Kastamonu, şehir merkezinden ibaret değil, ilçelerimizde, pek çok beldemizde sendikamız varlığını sürdürüyor." dedi.

Arslan, barış içinde birlikte yaşamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Masayı devirmek, kavga çıkarmak en kolayı. Bu, bilgisine birikimine güvenmeyenler, sadece sorunu ideolojik türkü söyleyerek çözmek isteyenlerin tevessül edeceği bir yoldur. İşçi kaybediyor. Biz işçilerin ve işverenlerin kazanması için başka bir yol tercih ediyoruz. Diyoruz ki 'Masada kalalım, müzakere edelim, ikna edelim, kavga etmeden uzlaşalım.' Barış kolay kurulmuyor, kavga etmek çok kolay oluyor. Bunun için kendimizi geliştiriyoruz. Bilgimizi, tecrübemizi, insanlarla ilişkimizi, iletişimimizi doğru kurmaya çalışıyoruz. Bunu yapabiliyorsanız, karşıdaki insanlar da art niyetli değilse bir şekilde çözüm bulursunuz. Bunun öncülüğünü yapıyoruz. HAK-İŞ denilince akla barış, kardeşlik, huzur, birlikte çalışmak ve birlikte başarmak anlayışı geliyor."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Türkiye'nin birçok kangren haline gelmiş sorununu çözdüklerini belirterek, çalışma hayatıyla ilgili bekleyen sorunları da adım adım çözmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongrede yapılan seçimde Hizmet-İş Batı Karadeniz Şube Başkanlığına Mustafa Çağlı seçildi.


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