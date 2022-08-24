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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları

AA

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Cumhuriyet döneminden bugüne kadar kullanılan şapkaların da yer aldığı karma sergi açıldı.

Kastamonu Valiliğince Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi düzenlendi.

Sergide resim, yöresel bebekler, el işi ürünler ve yöreye özgü kıyafetlerin yanı sıra Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan şapkalar yer alıyor.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, gazetecilere, iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara verdiklerini söyledi.

Salgının etkisinin azalmasıyla çalışmalarını karma sergiyle toparlamaya çalıştıklarını belirten Aynan, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra diğer katılımcılarla sergiyi hazırladıklarını anlattı.

Sergide yer alan ürünler hakkında bilgi veren Aynan şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun son şapka ustasının ürünlerinden tutun, kitre bebekler, kuklalar var. Yine Göktürk, Hunlarla ilgili geçen dönemde şapka çalışmaları vardı, şapkanın tarihçesini yapmışlardı. Günümüzde de bizi şapkanın tarihçesine götüren şapkalar yer alıyor. Sulu ve guaj boya ile Gazi Üniversitesi hocamızın yapmış olduğu sergi de burada bulunmaktadır. Bir asırlık kıyafetler sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının eserleri de yer alıyor."

Kültür merkezini canlı tutmaya çalıştıklarını dile getiren Aynan, "500'ün üzerinde çalışma sergimizde bulunuyor. Sergimiz yarın sona erecek. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz." dedi.

Sergiye Kastamonu Valisi Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik'in yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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