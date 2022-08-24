Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun kestane balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğinin 2018'de coğrafi işaret tescil belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda kestane balı tescil edildi.

Kestane balının coğrafi işaret alması dolayısıyla Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar ve yönetim kurulunun katılımıyla program düzenlendi.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu denildiğinde akla doğallığın geldiğini belirtti.

Kastamonu'nun Türkiye'nin en doğal ve temiz şehri olduğunu söyleyen Çakır, "Bu söylediklerimizin içini doldurmak için tüm birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımız, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızla güzel ve uyumlu iş birliği içinde yöremize ait ürünlerimizin, gıdalarımızın coğrafi işaret alması için yoğun çaba içindeyiz. Kastamonu bu konuda Türkiye çapında ilk 5'lerde yer alan ilimiz. 28'inci coğrafi işaretli ürünümüz kestane balı oldu." dedi.

Kastamonu'nun kestane ormanları bakımından oldukça zengin olduğuna işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Cide, Doğanyurt, Abana, Bozkurt, İnebolu hattında kestane ormanlarımız yoğun şekilde mevcut. Buradan da ciddi şekilde kestane balı üretimi gerçekleştirilmekte. Burada 600-650 arasında bal üretimiyle uğraşan arıcımız var. Buradan yıllık 100-150 ton arasında kestane balı üretimi gerçekleşiyor. Bu sene haziran ayında gerçekleşen yağışlardan dolayı biraz rekoltenin altındayız ama her sene 100 tonun altına düşmeyen kestane balı üretimimiz var. Kastamonu, kestane balı denilince Türkiye'de pazarı olan bir bölge. Ürünümüzü pazarlamada çok ciddi sıkıntımız yok."

Çakır, alınan belgenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu'nun gastronominin, doğal ürünlerin merkezi olması noktasında gücüne güç katacak bir belge. İnşallah hedefimiz coğrafi işaretli ürünlerimizi ilk etapta 35'lere, akabinde 50'li rakamlara çıkarmak. Türkiye genelinde bu konuda ciddi yarış var. Rakiplerimiz çok fazla fakat biz de bu konuda çok güçlü geçmişe sahip olan bir iliz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başar, Çakır'a coğrafi işaret belgesini takdim etti.

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