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LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı

AA

LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı

KASTAMONU (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Kastamonu'ya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı. İyilik Tırı ekipleri, çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti. Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri ise çocuklarla oyun oynayıp yüzlerini boyadı.

LÖSEV Kastamonu temsilcisi Şevket Yılmaz, AA muhabirine, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kastamonu'da LÖSEV'e kayıtlı ailelerimize kırmızı et, gıda, temizlik malzemesi, giyim, kırtasiye ve oyuncak dağıtılıyor. Tırımız Düzce'den Karadeniz turuna başladı. Birkaç ili ziyaretten sonra Kastamonu'ya geldi." dedi.

LÖSEV'e kayıtlı ailelerden Sevil İstekli ise annesi ve dedesinin kanser hastası olduğunu anlatarak, "Hastaların yüzünü güldürmek için çalışıyorum. Kendim de gönüllüyüm. Elimden geldiğince etkinliklere katılıyorum. LÖSEV'in böyle bir etkinlik yapması bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Cansu Topçuoğlu da kızına 17 aylıkken böbrek kanseri teşhisi konduğunu belirterek, "Ağır ameliyatlar geçirdi. Araştırmalar yaparken karşıma LÖSEV çıktı. Tedavi sürecinde yanımıza oldular." diye konuştu.


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