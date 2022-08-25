23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı

AA

23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde " 23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali" düzenlenen törenle başladı.

Tosya Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, törende yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tosyalılara selamını iletti.

Tosya'nın çok özel bir coğrafyada olduğunu anlatan Durmaz, "Hangi tepeden baksanız tarih fışkıran, hangi söğüdünün gölgesine oturup soluklansanız, kulağınızda kahramanlık türküleri duyulan, hangi evladına rastlasanız samimi güler yüzüyle sizi karşılayan, hangi hanesine misafir olsanız bölüşülmeye hazır bir sofra, ekmeğimizi banmaya bir tirit sunan, pirincin emeğe, sanata ve sevgiye dönüştüğü Tosya'da siz değerli Tosyalılarla bir arada olmaktan kıvanç duyduğumu belirtmek istiyorum. Tosya bağrından çıkarttığı nice şahsiyeti ile, vatan millet sevdalısı nesilleriyle toprağının altında şehitlik, üstünde destansı hikayeler barındıran kutlu bir vatan köşemizdir. Böyle bir şehir elbette hizmetinde en iyisine layıktır." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise "Bugüne kadar Tosya'mıza büyük hizmetler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde birlikte çalışarak Tosya'mızı daha güzel günlere taşımak adına ciddi gayretler içerisinde olduk. Tosya'mız üreten ve büyüyen Türkiye'ye gerçekten büyük destek oluyor. Tosya üreten bir ilçe, çalışan bir ilçe. Tosya Organize Sanayi Bölgesi hem Türkiye'nin iş talebine karşılık veriyor hem de yükselen ihracatına katkı sunuyor." diye konuştu.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen de "Ülkemiz pandemi nedeniyle son iki yıldır böyle güzel organizasyonlara hasret kaldı. Pandeminin toplum için çok tehdit olmadığı şu günlerde böyle güzel bir festival yaptığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Siz bu kardeşinize, siz bu evladınıza sahip çıktınız, biz de bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Kavaklıgil, konuşmasının devamında, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Konuşmaların ardından, sanatçılar Veli Erdem ve Derya Uluğ sahne alarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

Pazar gününe kadar devam edecek festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı
YEREL HABERLER LÖSEV'in "İyilik Tırı" ekibi Kastamonu'da yardım ...
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
YEREL HABERLER Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle ...
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın ...
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kastamonu'da konuştu:
YEREL HABERLER HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kastamonu'da konuştu:
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.