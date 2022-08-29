Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki evden 8 musluk, 2 vana ve su sayacı çalan 3 çocuk yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisarardı Mahallesi'ndeki iki ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı 15, 16 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çocukları gözaltına aldı.

Çocukların çaldığı 10 musluk, 2 vana ve su sayacını il merkezinde bulunan bir iş yerine sattıklarını tespit eden ekipler, bunları alan iş yeri sahibi hakkında da "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem başlattı.

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