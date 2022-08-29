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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı

AA

Kastamonu'da evlerden musluk çalan çocuklar yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki evden 8 musluk, 2 vana ve su sayacı çalan 3 çocuk yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisarardı Mahallesi'ndeki iki ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı 15, 16 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çocukları gözaltına aldı.

Çocukların çaldığı 10 musluk, 2 vana ve su sayacını il merkezinde bulunan bir iş yerine sattıklarını tespit eden ekipler, bunları alan iş yeri sahibi hakkında da "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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