Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ve İhsangazi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen’in makamında tebrikleri kabulünün ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Personel Asteğmen Mehmet Eroğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından tören sona erdi.

Kaymakam Özen ve protokol üyeleri, daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan Şehitliği ziyaret etti.

- İhsangazi

İhsangazi Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Avcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.





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