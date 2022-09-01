Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere para gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, örgüt ile bağlantılı şahıslara para gönderdiği değerlendirilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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