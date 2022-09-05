Kastamonu'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, IMEI'leri başka telefonlara yüklenmiş 15 kayıt dışı telefon, 11 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli çaplarda 48 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.