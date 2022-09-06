Kastamonu'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ümit D'nin kullandığı 34 BEM 063 plakalı hafif ticari araç, Aşağıçayırcık köyü yakınlarında aynı yönde giden Hasan Ç. idaresindeki sarımsak yüklü 19 SA 839 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın şoförü Ümit D. ile araçtaki Tuğba D, Yiğit D, Alper D, Irmak Duru D, Serdağ B. ve traktör sürücüsü Hasan Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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