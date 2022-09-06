Süper Kupayı kazanan Kastamonu ekibinden Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na ziyaret

KASTAMONU (AA) - Süper Kupayı müzesine götürme başarısını gösteren Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Kastamonu Belediyespor'un Başkanı Mustafa Köklü, Danimarkalı antrenör Claus Mogensen ile oyuncuları kabul etti.

Oyuncularla sohbet eden Vidinlioğlu, "2022 yılını 3 kupayla kapatmanın mutluluğunu yaşadık. Süper Kupa'nın sahibi olarak sezonun ilk kupasını da almış olduk. Hem Türkiye şampiyonu olmak hem de Süper Kupa'yı almak, gerçekten Kastamonu'muza yakıştı." dedi.

Kastamonu ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıkacağına işaret eden Vidinlioğlu, "Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve son olarak Süper Kupa'nın sahibi olan temsilcimize Avrupa kupası yakışmaz mı? Elbette yakışır. Biz temsilcimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah şehrimize bir Avrupa kupası da getireceklerdir. Yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Mogensen de yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Süper Kupa'da gösterdiğimiz başarıyı hafta sonu oynayacağımız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da göstereceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu maçta da taraftarlarımızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.





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