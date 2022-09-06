Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Cesuroğlu yaşamını yitirdi

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KASTAMONU (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan, Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Cesuroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, AA muhabirine, Cesuroğlu'nun, Türkiye'nin en yaşlı gazisi ve dernekteki en yaşlı şube başkanı olduğunu söyledi.

Cesuroğlu'nun kalça kırığı sonucu hastanede bir süre tedavi gördüğünü belirten Yumuk, "Geçtiğimiz günlerde ameliyat edildi. Ameliyattan sonra nekahet döneminde evinde rahatsızlanmış, ardından hastaneye kaldırıldı. Burada ne yazık ki kendisini kaybettik." dedi.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Yumuk, "Değerli bir büyüğümüzdü. Tarih bilgisi çok güçlü bir cumhuriyet çocuğuydu. Köyden çıkıp hukuk okumuş, kahraman bir askerimizdi. Kastamonu'nun çıkardığı değerli evlatlarından biriydi. Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Cesuroğlu'nun cenazesinin yarın Kastamonu'da Nasrullah Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi bekleniyor.





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