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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

AA

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

KASTAMONU (AA) - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta 15 sporcu yer alıyor.

Başantrenör Ahmet Çınar, AA muhabirine, kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

Hedefleri bulunduğuna işaret eden Çınar, "25 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da yapılacak Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdik. Hedefimiz, önceki şampiyonalarda elde ettiğimiz derecelerin üzerine çıkmak." diye konuştu.

Kampın iyi geçtiğini dile getiren Çınar, "Sporcularımız çok istekli. İyi bir ekibimiz var. Bunun meyvelerini İtalya'da alacağımıza inanıyorum. Kampımız 25 Eylül'e kadar Kastamonu'da devam edecek. Ardından sporcular, İtalya'ya hareket edecek." ifadelerini kullandı.

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