Kastamonu'da üçüncü kez uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.



İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen S.B. ve B.K'nin bulunduğu otomobil, Araç ilçesinde durduruldu.

Uyuşturucu arama köpeği "Valör" ile araçta yapılan aramada, tamponun içine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.B. tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.B'nin geçen yıl ekmek arası ve iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla iki kez yakalandığı, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.





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