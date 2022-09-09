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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor

AA

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçına çıkacak Kastamonu Belediyespor'da hedef, bu organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşmak.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, ilk maçını yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost BEMAX ile yapacak.

Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, oynadığı 14 maçta galibiyet alamamıştı.

Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX ile sahasında yapacağı maçı kazanarak bu organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde günde çift antrenmanla müsabakaya hazırlanıyor.


- "Karşımızda birbirini çok iyi tanıyan, uzun yıllar birlikte oynamış oyuncular var"


Claus Mogensen, AA muhabirine, hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'u yenerek Süper Kupa'yı aldıklarını hatırlatan Mogensen, "Süper Kupa'yı aldığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyi performans gösterdik. İkinci yarıda gösterdiğimiz performansı, hafta sonu oynayacağımız maça da taşımamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek Buducnost'a karşı oynayacağımız maçı alabiliriz." diye konuştu.

Maç için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Mogensen, "Bu maç çok zor olacak çünkü karşımızda birbirini çok iyi tanıyan, uzun yıllar birlikte oynamış oyuncular var. Birbirini çok iyi tanıyorlar ve çok az hata ile oynuyorlar. Evet bu maç zor olacak ama unutulmamalı ki biz de iyi yeteneklere sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

Mogensen, maçta taraftara önemli görev düştüğüne işaret ederek, "Gerçekten hafta sonu oynayacağımız maç için çok heyecanlıyım. Umarım bütün şehir yanımızda olur ve bize destek verir." şeklinde görüş belirtti.

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