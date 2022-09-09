GÜNCELLEME - Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Hamzabey köyü mevkisinde, Sadık Güner idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Kayar'ın kullandığı 37 ED 523 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada traktörde bulunan Zeki Kayar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Traktör sürücüsü Ahmet Kayar ile otobüste yolcu olarak bulunan Hasibe Altıntaş, Fatma Günaydın, Mehmet Palta, Zekiye Salla, Yaşar Güneş, Ercan Kömürcü, Ercuman Kutur, Salih Cengiz Doğan, Fatma Sarısoy, Gamze Eren, Şefika Eren yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Sinop Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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