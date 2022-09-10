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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Biz Bir Takımız Projesi" farklı kültürlerden aileler ve çocuklarını dost yapıyor

AA

"Biz Bir Takımız Projesi" farklı kültürlerden aileler ve çocuklarını dost yapıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Gençlik ve Spor Bakanlığının "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında bir araya gelen Kastamonu ile Şanlıurfa'dan öğrenciler ve aileleri, hem birlikte güzel zaman geçiriyor hem de yeni dostluklar kuruyor.

Bakanlığın Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin farklı yerlerinden 24 il eşleştirildi.

Projenin uygulanacağı illerde 6 ve 7. sınıflarda öğrenim gören 44'er gence, ikamet ettikleri illerde 14 hafta boyunca spor ve sosyal uyum eğitimi verildi. Daha sonra iller, ikişerli gruplar halinde birbiriyle eşleştirildi.

Eşleştirilen Kastamonu ve Şanlıurfa'dan öğrenciler, ağustosta Mersin Akkum Gençlik Kampı'nda kamp yaparak, birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Ardından öğrenci ve velilerden oluşan 70 kişilik Şanlıurfa ekibi, Kastamonu'ya geldi. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından aileler ve çocuklarına kentin tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdirildi.

Birbirleriyle dost olan iki kentin öğrenci ve velileri, Kastamonu Gençlik Merkezinde, sevgi evlerinde kalan çocuklar için omuz omuza verip bez bebek yaptı.

- "Bu proje yeni arkadaşlarla tanışmamızı sağladı"

Şanlıurfa'dan gelen velilerden Emine Yıldırım, AA muhabirine, etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezip kanyonlarını, sahilini gördüklerini anlatan Yıldırım, "Her sabah 'Acaba bugün ne göreceğiz?' diye heyecanlı ve dinç şekilde uyandık. Güzel bir etkinlik, oğlum da ben de çok mutluyuz." dedi.

Oğlunun Mersin'deki kampta Kastamonu'dan arkadaşlar edindiğini belirten Yıldırım, "Başta tedirginmiş ama ayrılırken ağlamışlar. Burada da Kastamonu'daki velilerle tanıştık. Çok güzel arkadaş olduk." diye konuştu.

Urfa'dan gelen öğrencilerden Muhammed Murat Koyuncu da Mersin kampından sonra ayrılırken ağladıklarını dile getirerek, "Ailelerimiz birbiriyle tanışıyor, bizler de eğleniyoruz. Bu proje yeni arkadaşlarla tanışmamızı sağladı. Arkadaşlarımızla bağımız arttı. Asosyal arkadaşlarımız var, onlar da sosyal olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kastamonulu öğrencilerden Eren Yıldızoğlu ise projenin çok eğlenceli ve heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Şanlıurfa'dan arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, sırlarımızı paylaştık. Birbirimize oyunlarımızı öğrettik." diye konuştu.

İmran Özdemir de Kastamonu'da Şanlıurfalı aileler ve çocukları ağırladıkları için mutlu olduklarına işaret ederek, "Çocukların farklı kültürden farklı insanlarla tanışması, sosyalleşmesi, öz güveninin gelişmesi açısından iyi bir proje. Sadece çocuğum değil biz de yeni dostluklar edindik." dedi.


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