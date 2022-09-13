Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da

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KASTAMONU (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'nu, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, daha sonra Vali Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Çavuşoğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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