Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (2)

KASTAMONU (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz ama Yunanistan başkalarının maşası oluyor. Sürekli bizi tahrik etmeye çalışıyor. Biz de kendisine hatırlatıyoruz, geçmişte de tahriklerde bulundunuz, cevabını aldınız. Faturası da ağır oldu. Bunu en iyi Yunanistan'ın bilmesi lazım." dedi.

Kurşunlu Han'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, dış politikada temel ilkelerinin Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı.

Hak ve çıkarları korumak için sahada ve masada güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Eskiden belki gücümüz kadar oyun kurucuyduk ama bugün Türkiye oyun kurucu bir ülke. Başkalarının kurduğu oyunların peşinde giden ya da aldığı kararların peşinde giden edilgen bir ülke değiliz hamdolsun. Etken bir ülkeyiz. Oyunu da kuruyoruz, ülkemizin hilafına kurulan oyunları da bozuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi çıkarlarını korurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarını da korumak zorunda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İşte Doğu Akdeniz'de, kıta sahanlığımızda, Ege'de hak ve çıkarlarımızı korumak kollamak için her şeyi yapıyoruz. Kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledikten sonra hiçbir gemiyi kıta sahanlığımız sınırları içine sokmadık." ifadelerini kullandı.

- "Biz bunların samimiyetsizliğini her platformda, her masada, her toplantıda gördük"

Rum kesimi ve Yunanistan'ın son bir yıl içinde 9 defa kendi gemileri veya başka ülkelerin gemileriyle Türkiye'nin kıta sahanlığına girmek isteğini ancak buna izin vermediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ege'de yıllardır devam eden sorunlar var. Birbirinin içine girmiş sorunlar var. 'Gelin' dedik, bu sorunları diyalog yoluyla çözelim. En son Cumhurbaşkanımız Miçotakis'e İstanbul'da 14 Mart'ta öğle yemeğinde misafir ederken bunları anlattı. Kendisi de söyledi Cumhurbaşkanımıza, 'Üçüncü ülkeleri devreye sokmayalım, kendi aramızda bu işleri çözelim, diplomasiyi artıralım, bu sorunları çözmemiz lazım, biz komşuyuz.' Ne oldu? İki hafta geçmedi Türkiye aleyhine tüm dünyada başta ABD kongresi olmak üzere, bir de müttefik, NATO'da müttefik. F-16 vermeyip bize hasmane politikalarını daha da arttırdılar. Bunlara güven olmaz. Bunlar dürüst değil. Sizi görür sarılır, 'Dostuz, arkadaşız, komşuyuz' hemen içeri resmi toplantıya girersiniz daha ilk cümlesi, hiç kimse konuşmadan kalkarlar, Türkiye'yi kötülerler. Biz bunların samimiyetsizliğini her platformda, her masada, her toplantıda gördük. Bir de en haksız durumda en haklıymış gibi anlatma konusunda da mahirler."

- "Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Türkiye olarak biz BM'ye yazdığımız mektuplar silahsızlandırılmış adaların silahlandırılması ihlali, aynı şekilde diğer konular Türkiye'nin haklı tezlerini tüm dünyaya anlatmaya başlayınca bu sefer yaygara kopardılar 'Türkiye bizim topraklarımıza göz dikiyor, egemenliğimizi ihlal etmeye başlıyor' Anlaşmalar ortada. Sen bu adaları silahlandıramazsın kardeşim, o şartla verilmiş. Anlaşmayı bozuyorsun. Benimle hukuk dilinde konuş. Gidip de sağa sola iftira atma, yalan atma. Başkalarının maşası olma. Dün ben bunu söyleyince maalesef en çok eleştiri de içeriden geldi. Neymiş efendim 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının böyle bir üslupla konuşmaması lazımmış, Yunanistan'ı incitmememiz lazımmış bizim. 'Yunanistan sorunları kaşıyor' dedik ya, bu üslup olmazmış. Neredeyse 'Yunanistan haklı' diyecekler. Biz tüm tezlerimizi hukuk dilinde anlatıyoruz ama Yunanistan başkalarının maşası oluyor. Sürekli bizi tahrik etmeye çalışıyor. Biz de kendisine hatırlatıyoruz, geçmişte de tahriklerde bulundunuz, cevabını aldınız. Faturası da ağır oldu. Bunu en iyi Yunanistan'ın bilmesi lazım."

- "Türkiye’nin dostluğu kadimdir, husumeti ise vahimdir"

Yunanistan'a Türkiye'nin dostluğunu kazanması tavsiyesinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin dostluğu kadimdir, husumeti ise vahimdir. Türkiye’nin dostluğunu kazamaya çalış. Başkalarına güvenme, başkalarının ikinci el üç beş uçak vermesiyle veya sana silah vermesiyle hiçbir avantaj elde edemezsiniz. Ülkende birkaç üs kurdun diye havalara girmeye gerek yok. Sorunları çözmek istiyorsan önce samimi ol ama bu samimiyeti Yunanistan’da göremiyoruz. Biz de hak ve çıkarlarımızı korumak için, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biliyorsunuz Abdülhamid Han gemimiz Akdeniz'e açıldı kıta sahanlığımızın her bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği her yerde sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bizim hakkımız, bu bizim görevimiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (1)
Ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, ameliyat sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, ameliyat sonrası ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da
Kastamonu'da su baskınından etkilenen işletmeler "Acil yardım destek kredisi" alabilecek
YEREL HABERLER Kastamonu'da su baskınından etkilenen işletmeler ...
Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını ...
Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan ...
Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu
YEREL HABERLER Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından ...
Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Kastamonu'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 ...
Kastamonu'da silahlı 'çamaşır' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da silahlı 'çamaşır' kavgası: 1 ölü, 1 ...
Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.