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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (3)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (3)

KASTAMONU (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz bize güvenen kardeşlerimiz ve mazlum insanlarımızın haklarını savunabilecek güce de sahibiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türk milleti olarak barış istiyoruz." dedi.

Kastamonu Kurşunlu Han'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerine devam etti.

Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz Konferansı yapmak için çağrıda bulunduklarını ve gelmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Niye gelmiyor? Bir daha soruyoruz, Rum kesimi istemiyor. Birkaç yüz bin nüfuslu Rum kesimi istemiyor diye hakça paylaşım olsun diye koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi niyet göstergesi olarak Doğu Akdeniz Konferansı çağrısına evet diyemiyor Avrupa Birliği rehin olmuş." diye konuştu.

Türkiye'nin doğal gaz kaynakları bakımından Kıbrıs'ta da hakça paylaşım istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ona da yanaşmıyorlar. Yanaşmıyorsanız biz de kendi tedbirlerimizi kendimiz alırız. Biz kendi çıkarlarımızı koruyacak güce sahibiz, muktediriz. Biz bize güvenen kardeşlerimiz ve mazlum insanlarımızın haklarını savunabilecek güce de sahibiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türk milleti olarak barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Bugün biz ülkemiz ve ötesinde sorunların çözümü için katkı sağlıyoruz. Bizden başka bu çabayı sarf eden samimi bir ülke yok. Sarf etmek isteyenler de etkili olamıyor. Çünkü izledikleri politikalarda zikzaklar var." değerlendirmesinde bulundu.

Krizlerin sunduğu fırsatları ülke ve millet için değerlendirmek gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Pandemi oldu, herkes güvenilir üretim kaynakları, tedarik merkezleri aramaya başladı. Şu anda herkesin aklına gelen ülke Türkiye. Bir yıllık ihracatımız 150 milyar dolara çıkıyor sizlerin de katkılarıyla, Kastamonu'nun da katkılarıyla." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık üretim ve tedarik merkezi olduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bu savaşla birlikte Türkiye çok önemli bir merkez oldu, hat oldu enerji konusunda. Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri, Azerbaycan önem kazandı. Çünkü Azerbaycan'ın ürettiği gazın bu ülkelere ulaştırılması şu anda elzem. Daha doğrusu çok ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi Türkiye'nin üzerinden geçiyor ama diğer taraftan kuzey koridoru artık lojistik bakımdan, taşımacılık bakımından alternatif olmaktan çıktığı için artık Türkiye üzerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen doğu, batı, orta koridor hayati derecede önem kazandı."

- "Türkiye artık her yerde, herkesin görmek istediği bir ülke haline geldi"

Türkiye olarak krizleri yönetirken fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanımızla Balkanlar'da, öncesinde Slovenya ve Belgrad'a gittik. Yine Libya'da başlayan çatışmalar sonrasında Libyalıları ülkemize davet ettik. Akabinde Fransa Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırladık. Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber inşallah ata yurdumuz Özbekistan'a ve Semerkant'a gideceğiz, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda sektörel ortaklı statümüz var ve oradaki toplantılara katılacağız. Oradan da New York'a geçeceğiz BM Genel Kurulu'na katılmak için. Oradan da Japonya var, Avrupa var, Afrika ülkeleri var, orta Amerika ülkeleri toplantısına bizi davet ettiler. Peru'da tüm Amerika ülkeleri, Karayip ülkeleri, Kuzey Amerika dahil hepsinin katıldığı toplantılar. Türkiye artık her yerde, herkesin görmek istediği bir ülke haline geldi. Bu yoğun çabalarımızı, sizlerin de destekleriyle sürdüreceğiz. Vatanımız, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin ekonomisini de güçlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Evet enflasyon var, tüm dünyada var. Gıda krizini tüm dünya yaşıyor evet enerji krizini tüm dünya yaşıyor. Bizde de yansımaları var. Enerji fiyatı bakımından yansımaları, enflasyon bakımından yansımaları var. Bunları da çözmek bizim görevimizdir. Eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı göreceğiz, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Konutta, Bakanlıkta her yerde gereksiz yanan elektrikleri söndürüyorum"

Çavuşoğlu, bugün tüm Avrupa'nın, 'Kışı nasıl geçireceğiz?' diye düşündüğünü belirterek şunları kaydetti:

"'Keşke üç, dört katına bulsam da gazım olsa, elektriğim olsa.' diyor. Biz çok şükür hiç doğal gazımız olmadığı halde, en son Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaz gelecek sene hatlara bağlanacak, yüzde 95-98'ini ithal ediyoruz enerji ve petrolün. Ona rağmen fiyatlar yüksek ama çok şükür bu kışı nasıl geçireceğiz gibi bir endişe duymuyoruz ama bu da tabii tasarruf yapmamamız gerektiği anlamına gelmesin. Tasarrufu her zaman yapmamız lazım. Ben kendim bile konutta, Bakanlıkta her yerde gereksiz yanan elektrikleri söndürüyorum. Tasarruf yapmamız lazım ülkemiz için de öyle ihraç etmemiz lazım. Özellikle ürettiğimiz elektriği komşu ülkelere ihraç ediyoruz. Çok şükür bu tür sıkıntılarımız yok çünkü akıllı ve stratejik politikalar sayesinde sıkıntılar yaşamıyoruz. Gıda krizi konusunda kim ne derse desin. Evet biz buğday ithal ediyoruz ama neden ithal ediyoruz? Çünkü dünyanın en çok un ve makarna ihracatçısı ülke biziz. Alıyoruz buğdayı, makarnaya çeviriyoruz, un yapıyoruz dünyaya satıyoruz, para kazanıyoruz."

(Bitti)

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