"Kastamonu Belediyesi Mustafa Yıldız Kütüphanesi" açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, "Kastamonu Belediyesi Mustafa Yıldız Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Bünyesinde 6 bin kitap bulunan kütüphanede, dünya klasikleri, tarih, Türk edebiyatı, Orta Asya, Atatürk köşesi, dini, siyaset ve çocuklar için eserler yer alıyor. Kütüphanede ayrıca çocuk ve yetişkin etüt odası ile bilişim odası olmak üzere 3 ayrı oda yer alıyor. Bir firma tarafından yapılan kütüphane binasının iç düzenlemesi ve kitapların alımı Belediye tarafından gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel ve anlamlı bir iş için bir araya gelindiğini belirtti.

Bilimin önemine vurgu yapan Çakır, "Öte yandan bu mekanı hayrına yapıp idareye teslim eden değerli Kastamall ailesi açısından da her şeyin para olmadığını, şehre olan borcunuzu ödeme açısından çok güzel bir eser. Yeri çok güzel, AVM malum günün her saatinde çok yoğun. Ailelerin daha çok vakit geçirmelerini hem de burada daha çok vakit geçirmelerine vesile olacak." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise kütüphanelerin önemine vurgu yaparak, "İnsanları bilgiyle de cahil kılmak mümkün. İşine yaramayan bilgiyle onları doldurmuşsanız eğer, gerekli olan bilgilerin uzağında kalır. Bunun için biz kütüphanemizi bu yönde düşünerek organize ettik. Seçtiğimiz kitapları buna göre seçtik." diye konuştu.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcıları Resul Köprülü ve Mehmet Yurt, MHP İl Başkanı Emin Çınar, çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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