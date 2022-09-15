Kastamonu'da yangın sonucu bağ evinde hasar oluştu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bağ evi zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Kasım Dinlemez'e (77) ait iki katlı betonarme evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Kasım ve Fatma Dinlemez çifti, evden çıkarak kurtuldu.

Yangında bağ evinin üst katı ve çatısı ile evin yanındaki odunlukta zarar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çakmakçıoğlu, uyurken bir ses geldiğini belirterek, "Yanan evin sahibi Fatma Dinlemez geldi, 'Yanıyoruz' diye. Ben de hemen itfaiyeyi aradım." dedi.

Salih Demirci ise ev sahibinin gündüz salça yaptığını, ateşten kalan közlerin odunluğu tutuşturduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola da olay yerinde incelemelerde bulundu.





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