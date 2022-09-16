Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, yol yapım çalışmalarını inceledi

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KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Çatal, Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Çay ve Zafer sokakları, Teyfik Özkerbaş Caddesi ile Sarmaşık Sokak'ta devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceleyerek, Fen İşleri Müdürü Serhat Şenel'den bilgi aldı.

Çatal, ilçenin her noktasını güzelleştirmek için çalışmaya aralıksız devam edeceklerini belirterek, "İlçemize her alanda hizmet etme anlayışıyla çalışmalarımız sürüyor. 4 noktada devam eden çalışmaları ziyaret ederek, ekiplerimize kolaylıklar diledik." dedi.

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