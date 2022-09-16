Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında belirlenen beş adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 30 litre etil alkol, 52 litre sahte alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, alkol test kiti, alkol ölçüm aleti ile kurusıkı tabanca, 9 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.